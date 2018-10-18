Крупнейший шведский банк Nordea обвинен в отмывании денег

Стокгольм, , 17:04 — REGNUM В Государственное управление Швеции по борьбе с экономическими преступлениями предъявлены документы о том, что крупнейший банк страны Nordea неоднократно нарушал закон с целью отмывания денег. Об этом со ссылкой на новостное агентство Reuters и шведскую газету Dagens Industri сообщает шведское новостное радио Ekot 17 октября. Обвинение исходит от российского хедж-фонда, который заявляет, что выявил подозрительные платежи на сумму в $175 млн на 365 счетов финских, датских, норвежских и шведских отделений банка. На данный момент прокуратора изучает предоставленные документы на предмет наличия одного или нескольких преступлений и затем примет решение о том, какое ведомство будет заниматься расследованием, сообщает представитель шведской прокуратуры Карин Росандер.

Nordea Group — крупнейшая финансовая группа стран Северной Европы. Nordea Банк входит также в Топ-50 крупнейших банков России.