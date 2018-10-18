Во время эвакуации скончалась 21-я жертва нападения в Керчи

Керчь, Крым, , 13:40 — REGNUM Число погибших в результате нападения на Керченский политехнический колледж увеличилось до 21 человека. Скончалась еще одна пострадавшая, сообщил 18 октября глава Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Астанкин.

«На борту самолета во время эвакуации умерла еще одна девочка. Общее число погибших — 21 человек», — цитирует его слова агентство «Крыминформ».

Ранее глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что в Крыму планируется создать благотворительный фонд помощи семьям пострадавших в результате нападения на колледж в Керчи.

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Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии в политехническом колледже Керчи чиновники снова бросились проверять школы. Меры безопасности в образовательных учреждениях намерены ужесточить.

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