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Расследованием трагедии в Керчи займется куратор дела «Зимней вишни»

Происшествия

Голкин также курировал расследование уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга

Расследованием трагедии в Керчи займется куратор дела «Зимней вишни»
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет

Москва, 18 октября 2018, 13:35 — REGNUM  Расследовать уголовное дело о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже будет специальная группа во главе с руководителем следственного управления СКР генерал-майором Сергеем Голкиным, сообщает 18 октября «Коммерсантъ».

По данным издания, Голкин курировал расследование дел о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово и теракте в метро Санкт-Петербурга.

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла стрельба и сработало взрывное устройство. В результате нападения погиб, по последним данным, 21 человек, из них шестеро — несовершеннолетних. Еще несколько десятков пострадали. Известно, что подозреваемый — 18-летний студент четвертого курса этого учебного заведения — покончил с собой.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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