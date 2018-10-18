Дело на организаторов казино и покерного клуба в Чебоксарах ушло в суд

Чебоксары, , 13:25 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых человек, обвиняемых в организации незаконного игорного бизнеса. Следствие считает, что в результате деятельности нелегальных казино было получено более 5 млн рублей дохода, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР Олег Дмитриев.

Перед судом предстанут 45-летняя чебоксарка, её 48-летний супруг, двое 48-летних мужчин и 23-летний парень. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия, с ноября 2016 по февраль 2018 года в городе Чебоксары четверо обвиняемых по предварительному сговору между собой открывали подпольные игровые салоны в помещениях без опознавательных знаков по шести адресам. Помещения арендовались на имя одного из организаторов нелегального бизнеса. Злоумышленники оборудовали их системами видеонаблюдения, набирали персонал и отработали систему конспирации, обеспечив доступ игроков путем предварительного звонка на специальный номер. Следствие полагает, что размер незаконно полученного дохода превысил 5 млн рублей.

Кроме того, согласно материалам уголовного дела, двое злоумышленников организовали деятельность «закрытого» покерного клуба, где нелегально проводили азартные карточные игры среди постоянных посетителей. Полученный доход оценён в 60 тыс. рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, покерный клуб, по данным следствия, работал в Чебоксарах с октября 2017 года по апрель 2018 года на цокольном этаже в одном из домов по проспекту Максима Горького.

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По уголовному делу проведено более десяти обысков, изъято 84 игровых автомата. Свою злоумышленники признали в полном объёме, ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Напомним, в сентябре 2018 года в Батыревском районе Чувашии завершилось расследование уголовного дела в отношении троих жителей Татарии, которых обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса на территории райцентра. По данным следствия, злоумышленники трижды открывали игровые салоны, закрытые ранее правоохранительными органами.

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