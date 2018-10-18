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Среди погибших в колледже Керчи есть житель Челябинска

Происшествия

На занятия он идти не хотел

Керчь, Крым, 18 октября 2018, 13:13 — REGNUM  Среди погибших в политехническом колледже Керчи оказался житель Челябинска Егор П. Он переехал сюда 2014 году, сообщают в соцсетях.

Как пишет телеграм-канал Mash, молодой человек после политеха собирался отслужить в армии, а затем вернуться на Южный Урал. В день трагедии он позвонил своему другу и сказал, что не хочет идти на занятия, но надо.

Напомним, 17 октября в колледже прогремел взрыв. Затем неизвестный открыл стрельбу. В итоге он покончил с собой. Всего погиб 21 человек. Десятки пострадавших находятся в больницах.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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