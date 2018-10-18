В Ровненской области на полицию напали около 200 добытчиков янтаря

с. Кухотская Воля, Украина, , 13:02 — REGNUM Около 200 человек напали в Ровненской области на полицейских, которые проводили рейд по предотвращению незаконной добычи янтаря, заявил руководитель отдела коммуникации областной полиции Антон Крук, сообщает 18 октября УНИАН.

По его словам, полиция пыталась помешать незаконной добыче янтаря около села Кухотская Воля, однако на правоохранителей напали 80 человек в балаклавах. Позже к преступникам присоединились еще порядка 100 человек. В результате одну полицейскую машину жители перевернули, еще в двух разбили окна. Никто из полицейских не пострадал. На место происшествия выдвинулось руководство областной полиции.

Напомним, ранее полиция обнаружила подпольный цех по обработке янтаря в Ровненской области в доме одного из жителей.