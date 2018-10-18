Роскосмос попросил не публиковать домыслы об аварии носителя «Союз-ФГ»

Москва, , 12:56 — REGNUM В госкорпорации «Роскосмос» попросили СМИ не публиковать предположения о причинах аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была доставить на МКС двух космонавтов.

Инцидент еще расследует специальная комиссия, сообщили журналистам в Роскосмосе. Аварийной комиссии предстоит закончить работу, после чего будут названы вероятные причины произошедшего. Эта версия будет обнародована, пояснили в госкорпорации.

17 октября в Роскосмосе сообщили, что до конца текущей недели подведут предварительные итоги работы комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября вскоре после старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» произошла нештатная ситуация. Система аварийного спасения вернула космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на землю.

18 октября эксперты, задействованные в расследовании крушения ракеты-носителя, рассказали о возможных ошибках, допущенных при сборе ракеты в стартовом комплексе космодрома Байконур. Они назвали вероятным повреждение частей ракеты подъемным краном.

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