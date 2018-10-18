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Мину времен Великой Отечественной обнаружили в Кабардино-Балкарии

Происшествия

Снаряд нашли во время полевых работ

Нальчик, 18 октября 2018, 12:34 — REGNUM  При выполнении сельхозработ в нескольких километрах от участка федеральной трассы «Куба-13» в Баксанском районе Кабардино-Балкарии нашли мину. Снаряд пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны. Его возраст определили вызванные на место саперы Росгвардии.

Как сообщили ИА REGNUM 18 октября в ведомстве, мина находилась в рабочем состоянии и могла взорваться в любой момент. Саперы уничтожили ее на месте.

По данным пресс-службы Росгвардии, мину обнаружили во время выполнения пахотных работ работники сельхозпредприятия. О своей опасной находке они сообщили правоохранителям. После подрыва снаряда кинолог с собакой обследовал участок поля. Других взрывоопасных предметов не обнаружено.

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Стоит отметить, что в Кабардино-Балкарии такие опасные находки — не редкость. В годы Великой Отечественной войны в предгорьях Кавказа велись ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Снаряды и бомбы времен войны все еще, спустя более чем 75 лет, находят на территории республик СКФО при проведении строительных или пахотных работ.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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