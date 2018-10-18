На лётном поле в аэропорту Тюмени произошло ДТП

Тюмень, , 12:36 — REGNUM В тюменском аэропорту «Рощино» автобус, подвозивший пассажиров к самолету, столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает региональный портал 72.ru.

Авария произошла утром 18 октября перед отправкой рейса авиакомпании «Ямал». Пассажиры не пострадали, у автобуса разбито стекло.

Родственники пассажиров рассказали, что людей пересадили на другой автобус. Лайнер отправился в рейс с опозданием.

По данным сервиса Flightradar24.com, самолет из Тюмени в Салехард отправился с 44-минутной задержкой. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что оба водителя прошли проверку на трезвость. Ведется расследование инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в «Рощино» у самолета компании «ЮТэйр» загорелось шасси. Это произошло перед взлетом, когда самолет двигался по рулежной дорожке. Пострадавших не было.

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