Четверг, 18 Октября 2018 года
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В Оренбуржье военный объект незаконно передали предпринимателю

Происшествия

Для передачи объекта военной инфраструктуры использовался фальшивый документ

Оренбург, 18 октября 2018, 13:22 — REGNUM  В Оренбургской области бизнесмен незаконно получил в пользование и владение базу по переливу ГСМ. Она является объектом военной инфраструктуры и Минобороны требует возврата своей собственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Передача объекта военной инфраструктуры в Тоцком состоялась в 2012 году. При этом в махинациях с недвижимостью использовалась липовая доверенность, выданная якобы от имени руководителя Тоцкой квартирно-эксплуатационной части, уточнили в прокуратуре. По факту фальсификации документа возбуждено уголовное дело.

В ходе проверки установлено, что доверенность выдана третьему лицу и впоследствии использовалась для оформления передачи объекта. На основании этого документа Кадастровая палата внесла изменения границ участка, находящегося в собственности России и расположенного в пос. Пристанционный Тоцкого района. Такие действия повлекли незаконную частичную передачу объектов военной инфраструктуры в пользование и владение одного из предпринимателей района.

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Подделка документов
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