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Число погибших в Керчи увеличилось до 21 человека

Происшествия

Во время эвакуации скончалась раненая девушка

Керчь, Крым, 18 октября 2018, 12:22 — REGNUM  Число жертв керченского стрелка продолжает расти — по данным на 12:00 18 октября скончался 21 человек.

«На борту самолета во время эвакуации умерла еще одна девочка. Общее число погибших — 21 человек», — цитирует Крыминформ директора Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергея Астанкина.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на политехнический колледж в Керчи произошло днем 17 октября. В первые минуты после трагедии сообщалось о 10 погибших, к утру 18 октября число жертв увеличилось до 20 — вместе с самим стрелком, который, по данным СКР, покончил с собой.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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