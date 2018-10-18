Число погибших в Керчи увеличилось до 21 человека

Керчь, Крым, , 12:22 — REGNUM Число жертв керченского стрелка продолжает расти — по данным на 12:00 18 октября скончался 21 человек.

«На борту самолета во время эвакуации умерла еще одна девочка. Общее число погибших — 21 человек», — цитирует Крыминформ директора Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергея Астанкина.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на политехнический колледж в Керчи произошло днем 17 октября. В первые минуты после трагедии сообщалось о 10 погибших, к утру 18 октября число жертв увеличилось до 20 — вместе с самим стрелком, который, по данным СКР, покончил с собой.

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