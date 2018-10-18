ФСБ пресекло канал контрабанды запчастей к боевым самолётам

Саратов, , 11:50 — REGNUM Канал контрабанды запасных частей к боевым самолетам МИГ-29 и СУ-27 через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭс пресечен силами УФСБ России по Саратовской области во взаимодействии с центральными подразделениями ФСБ России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным управления, 8 июня 2017 года в Москве при попытке передачи изделий курьеру с целью последующей их переправки на Украину был задержан с поличным гражданин РФ. При нём нашли 70 тыс. рублей, которые предназначались для предоплаты за последующую поставку десять единиц аналогичных изделий военного назначения.

8 ноября 2017 года следственной Службой УФСБ России по г. Москве и Московской области было возбуждено уголовное дело в отношении задержанного гражданина по ч.1, 3 ст. 30, ч.1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники…»). 4 октября 2018 года по решению Московского городского суда он был признан виновным и приговорён к трём года двум месяцам колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.