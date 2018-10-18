Ростовчане раскритиковали капремонт зданий к ЧМ-2018

Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону пожаловались на качество капитального ремонта, проведённого к чемпионату мира. Фотоснимки, на которых видны куски отвалившейся штукатурки, появились в социальных сетях. В частности, очевидцы обратили внимание на жилой дом, расположенный на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Семашко — напротив городской администрации.

«Недавно отремонтировали дом и это результат некачественного ремонта — фрагменты штукатурки падают прямо на людей. Переходите аккуратно мимо этого здания!» — советуют горожанам интернет-пользователи.

В том, что куски штукатурки упадут на головы чиновников, комментаторы сомневаются. Но считают, что это было бы не лишним, так как здание отремонтировали бы заново и в соответствии с технологией.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 1 октября размер взносов за капитальный ремонт почти на 40%. Согласно постановлению регионального правительства, теперь минимальный размер взноса достигнет 9 рублей 92 копеек за один квадратный метр.

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