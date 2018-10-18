В официальном списке погибших в Керчи шестеро несовершеннолетних

Симферополь, , 11:43 — REGNUM Шестерым жертвам нападения на Керченский политехнический колледж не исполнилось 18 лет. Полный список погибших с указанием года рождения опубликован 18 октября правительством Крыма.

Всего в списке 19 фамилий. Информация предоставлена по состоянию на 4 часа утра 18 октября 2018 года.

Всего погибших 20 человек. Еще один — 18-летний Владислав Росляков, подозреваемый в нападении. Его тело также нашли в здании колледжа. Вероятно, он покончил с собой.

Власти Керчи уточняют, что погибли 15 студентов и пятеро взрослых. Прощание с погибшими состоится 19 октября на площади Ленина в Керчи.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла стрельба и сработало взрывное устройство. Погибли 20 человек, более 50 были ранены. В больницах остаются 44 пострадавших.

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