Опубликован список пострадавших в нападении на колледж в Керчи

Керчь, Крым, , 11:21 — REGNUM Администрация города Керчь опубликовала списки пострадавших в нападении на политехнический колледж 17 октября.

В общей сложности в больницы поступили 44 человека. Фамилии двоих пострадавших выяснить не удалось, они числятся как неизвестные. Судя по возрасту, практически все раненые — студенты колледжа.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже в Керчи 17 октября погибли 20 человек, в том числе 15 студентов. Сообщалось также о 53 раненых.

Списки погибших ранее были опубликованы на сайте правительства области.

Об этом: Правительство Крыма опубликовало список погибших в Керчи

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