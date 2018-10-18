Психолог призвал не объяснять керченскую трагедию теориями заговора

Москва, , 11:15 — REGNUM Российское общество атомизируется и теряет солидарность, считает завкафедрой криминальной психологии факультета юридической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Ениколопов. Об этом он заявил 18 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление председателя комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексея Пушкова, который заявил, что инцидент в керченском колледже «навеян иностранным кино».

«Во времена трагедий независимо от того, произошли они в нашей стране или за рубежом, появляются люди, которые всегда ищут какую объяснительную теорию заговора, — сказал Ениколопов. — При том, что никто не хочет признать, что у них мало информации. В деле о Керчи у нас очень мало информации. Люди не могут смириться со своим незнанием: «Как это так — я политолог, депутат, умный человек (им этого никто не говорил, но они так считают) и не могу дать ответа?» Это общечеловеческая черта. Начинается фантазирование. Достаточно вспомнить, сколько концепций было по более известному делу — 11 сентября 2001 года».

При этом психолог обратил внимание на то, что в стране предпринимается очень мало попыток улучшить именно психологическое здоровье населения.

«При этом происходит атомизация индивидов, а солидарность потеряна, — констатировал психолог. — Если у этого молодого человека были проблемы, то к кому он мог обратиться за помощью? Я готов принять идею, что какие-то сайты или фильмы попортили этому молодому человеку жизнь, но это так же, как и сказать, что чтение книг вредно».

В этой связи Ениколопов обратил внимание на то, что после того, как Иоганн Вольфганг Гёте написал «Страдания молодого Вертера» и по Европе прокатилась волна суицидов (потом в учебниках это стали называть «эффектом Вертера»), тем не менее ни кому в голову не приходило обвинять в этом Гёте или его книгу.

«Вы понимаете, что фраза про зарубежное кино никак не связана с политикой, — сказал психолог. — Просто ему надо что-то сказать. На каждое событие они должны отреагировать либо так, либо предложением нового (скорее всего запретительного) законодательства. Потому что ничего другого в голове нет».

Напомним, что 17 октября председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков в эфире телеканала РБК заявил, что инцидент в керченском колледже, где произошло массовое убийство, был навеян «иностранным кино».

«С такими фильмами нужно бороться», — сказал Пушков.

На своей странице в социальной сети Twitter Пушков также написал, что потрясён кровавой трагедией в Керчи.

«Самые глубокие соболезнования родным и близким погибших, — написал сенатор. — Пожелания быстрого выздоровления пострадавшим. Ждём скорейшего выявления того или тех, кто осуществил теракт. Одиночка или группа профессионалов — возможно, главный вопрос».

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков сравнил стрельбу в колледже в Керчи с инцидентом в Колумбайне

Читайте развитие сюжета: Глава Крыма: «керченский стрелок» не мог действовать в одиночку