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Наводнение во Франции: жители 126 муниципалитетов получат страховые выплаты

Происшествия

В результате наводнения во Франции 14 человек погибли и 75 — ранены

Наводнение во Франции: жители 126 муниципалитетов получат страховые выплаты
Сергей Святославский. Наводнение. 1900-1903

Каркасон, Франция, 18 октября 2018, 11:06 — REGNUM  Наводнение во Франции, в результате которого погибли 14 человек и 75 — ранены, затронуло 126 муниципалитета в департаменте Од, сообщает Journal officiel.

Согласно изданию, 126 муниципалитета были официально признаны пострадавшими от стихийного бедствия. Это позволит пострадавшим жителям быстро получить страховые выплаты в режиме «стихийных бедствий», обещанных премьер-министром Франции Эдуардом Филиппом 15 октября 2018 года.

Наводнение стало одним из самых смертоносных погодных явлений за последние десять лет, произошедших во Франции.

«Президент Эммануэль Макрон отправится в Од как можно скорее», — заявили в Елисейском дворце.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате наводнения во Франции шесть человек погибли в Трибе, трое — в Виллардоннеле, двое — в Вильялье, один в Каркассоне и один в Сен-Куате д'Оде.

Читайте ранее в этом сюжете: Наводнение на юге Франции: новые данные о погибших

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Наводнения
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