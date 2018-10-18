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ВСУ обстреляли одно село в ЛНР из минометов

Происшествия

Сутками ранее украинские войска применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие

ВСУ обстреляли одно село в ЛНР из минометов
Ministry of Defense of Ukraine
Обстрел

Луганск, 18 октября 2018, 11:03 — REGNUM  Украинские каратели один раз нарушили режим тишины в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 17 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли село Сокольники из минометов калибра 120 мм. Сутками ранее ВСУ обстреляли Михайловку и Калиновку из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается пятый год. Несмотря на достигнутые ранее Минские соглашения, Украина не предпринимает никаких попыток для мирного урегулирования конфликта. Так, ВСУ ежедневно обстреливают населенные пункты ДНР и ЛНР.

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