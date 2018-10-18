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Эхо трагедии в Керчи: на Урале отменяют концерты

Происшествия

Уральцы скорбят вместе со всей страной

Екатеринбург, 18 октября 2018, 10:36 — REGNUM  На Урале после трагедии в Керчи отменяют концертные программы. Запланированные ранее на октябрь мероприятия переносят на ноябрь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, один из рэперов отменил концерт в Москве, запланированный на 18 октября. А в Екатеринбурге и Тюмени концерты перенесены на более позднее время.

Уральцы скорбят вместе со всей страной. Заседание совета свердловского Заксобрания началось с минуты молчания.

Напомним, 17 октября в колледже Керчи прогремел взрыв. Погибли 20 человек. Порядка 50 находятся в больницах.

Читайте развитие сюжета: Власти Крыма объявили дату прощания с жертвами керченской бойни

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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