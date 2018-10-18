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Прокуратура: Чиновник «Укравтодора» давал фальшивые экспертизы за взятки

Происшествия

Чиновника задержали

Киев, 18 октября 2018, 10:19 — REGNUM  Киевская прокуратура задержала сотрудника Государственного дорожного научно-исследовательского института им. Шульгина, входящего в состав «Укравтодора», за взятку, сообщают 18 октября «Украинские новости».

Согласно сообщению, чиновник украинской дорожной службы требовал взятку в размере 650 тыс. гривен ($23,28 тыс.) за ускорение проведения экспертизы, которая бы показала, что продукция пригодна к использованию. Взятку чиновник планировал получить в два этапа — сначала он получил меньшую часть, а затем хотел получить большую, однако на ней его и задержали.

Напомним, ранее правоохранители провели обыски в 15 областях Украины в связи с нанесением руководством «Укравтодора» ущерба государству в размере 220 млн гривен ($7,88 млн).

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