После трагедии в Керчи в Новосибирске проверят все учебные заведения

Новосибирск, , 10:00 — REGNUM После взрыва в политехническом колледже в Керчи в городе Новосибирске проверят все учебные заведения, их насчитывается более 600. Об этом сегодня, 18 октября, заявил мэр Анатолий Локоть.

«Учреждения на 70% оснащены системами видеофиксации, 100% оборудованы «тревожными кнопками». Но это касается технической части, — цитирует «НДН.инфо» Локтя. — Есть ещё и человеческий фактор. Поэтому проверка — это дисциплинирующий фактор. Может быть стоит обратить внимание на тех подростков, учеников, учащихся, которые не всегда адекватно себя ведут. Эти профилактические меры, я считаю, в данной ситуации необходимы».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, учебные заведения города уже усилили меры безопасности. Например, в Новосибирском колледже питания и сервиса, в связи с трагическими событиями в Керчи, запретили въезд транспорта на свою территорию.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на сайте правительства Крыма сегодня, 18 октября, опубликован официальный список погибших при атаке на политехнический колледж в Керчи. В результате стрельбы и взрыва в колледже 17 октября погибли 20 человек, более 50 получили ранения. В настоящее время СКР расследует уголовное дело. С 18 октября в Крыму и Севастополе объявлен трёхдневный траур по погибшим.

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Ранее мэр НовосибирскаАнатолий Локоть направил главе Крыма Сергею Аксенову телеграмму с соболезнованиями.

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