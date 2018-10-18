Четверг, 18 Октября 2018 года
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Из квартиры безработной москвички украли 21 млн рублей

Происшествия

Женщина хранила деньги в сейфе

Из квартиры безработной москвички украли 21 млн рублей
Цитата из х∕ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР
Квартирная кража

Москва, 18 октября 2018, 09:59 — REGNUM  Ущерб, превышающий 21 млн рублей, причинен жительнице Москвы квартирными ворами. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. Неизвестные проникли в квартиру женщины и похитили сейф с деньгами.

По словам потерпевшей, в сейфе она хранила 21 млн 100 тыс. рублей. Отмечается, что женщина нигде не работает.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полиция ищет злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября безработный москвич лишился автомобиля Mercedes стоимостью около 8 млн рублей. В период с вечера 13 октября по утро 15 октября машину угнали с одной из подземных парковок жилого дома на проспекте Вернадского. Возбуждено уголовное дело.

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