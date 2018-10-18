Экстренно севший в Екатеринбурге самолёт покинул Урал

Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM Экстренно приземлившийся в Екатеринбурге самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» покинул Урал и отправился в Москву. Об этом журналистам сообщили в аэропорту «Кольцово».

Напомним, самолёт выполняет рейс из Омска в Москву. На борту находятся члены правительства Омской области.

Экстренную посадку в Екатеринбурге самолёт совершил утром 18 октября. Причиной этого стало состояние здоровья одного из пассажиров.

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