В Сочи при пожаре в частном доме пострадали три человека

Сочи, Краснодарский край, , 09:46 — REGNUM Три человека были госпитализированы после пожара в частном доме в Сочи. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба городского управления здравоохранения.

Возгорание произошло в ночь на 18 октября на улице Политехнической. Пострадали двое взрослых и один подросток, медики оценивают их состояние как стабильное.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы поздно вечером 17 октября. Ближе к полуночи возгорание ликвидировали. Его площадь составила 30 кв. м. К борьбе с огнем привлекли 17 человек и пять единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля пожар произошел в Сочи на территории незаконно возведенной постройки. Погибли десять человек, включая несовершеннолетних.

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