Власти Керчи пока не публикуют имена погибших в колледже

Керчь, Крым, , 09:28 — REGNUM Список погибших при стрельбе в Керченском политехническом колледже пока не обнародован властями. Об этом сообщил замглавы городской администрации Дилявер Мельгазиев.

По его словам, список с именами погибших уже появился в сети, однако его опубликовали «нечистые на руку люди».

«Пока не публикуем», — сказал Мельгазиев ТАСС.

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Имена пострадавших также пока не публикуют, отметил источник в правительстве Крыма. Среди раненых есть несовершеннолетние, и их родители просили не называть фамилий.

Ранее Мельгазиев сообщил, что тела всех двадцати погибших опознаны. Пятеро из них — преподаватели, остальные — студенты колледжа.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в колледже в Керчи 20 человек погибли и более 50 пострадали в результате стрельбы и подрыва бомбы. В нападении на людей подозревают сутдента Владислава Рослякова, тело которого было найдено в одном из помещений колледжа. По версии следствия, он открыл огонь по сверстникам и преподавателям, после чего покончил с собой.

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