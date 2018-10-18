Сити-менеджер в Ульяновской области наказан дисциплинарно за стоки

Ульяновск, , 08:58 — REGNUM В Ульяновской области чиновников заставили рекультивировать земельный участок, загрязнённый сточными водами, сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Прокурорская проверка проводилась в населенном пункте Бекетовка Вешкаймского района, выявлено загрязнение земель сточными водами.

«Установлено, что администрацией муниципального образования мер по организации водоотведения и надлежащей эксплуатации системы канализационных сетей и сооружений не принималось. Главе администрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава администрации и муниципальное образование привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Порча земель») с назначением штрафа на общую сумму 50 тыс. рублей. По данным надзорного ведомства, в настоящее время нарушение закона устранено, проведена рекультивация земельного участка.

Отметим, что подобные нарушения регистрируются в регионах регулярно. Так, в августе минприроды Удмуртии обратилось в арбитражный суд с требованием обязать одной из молочных компаний прекратить сброс сточных вод в реку Ува с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. В июле по факту слива сточных вод на участки, являющиеся защитными лесами, было возбуждено уголовное дело в отношении другого молокопроизводителя республики Удмуртии: выявлено превышение загрязняющих веществ по железу (III) оксид, нефтепродуктам, хлорид ионам. Площадь загрязненного участка составила более 3 тыс. кв км. Ущерб окружающей среде оценивается в 6 млн рублей.

Ранее власти Нижневартовска (ХМАО) обязали в судебном порядке построить локальные очистные сооружения для сброса сточных вод в реки Обь и Рязанский Ёган. Отмечалось, что в реки ведётся бесконтрольный сброс стоков, содержащих в себе нефтепродукты, медь, железо, хром, никель и другие вещества.

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