Давший лицензию на оружие «керченскому стрелку» центр будет проверен

Москва, , 08:17 — REGNUM Учебный центр, в котором получил лицензию подозреваемый в массовом убийстве в керченском политехническом колледже Владислав Росляков, будет проверен, заявила журналистам член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

По ее словам, также необходимо проверить порядок выдачи разрешений на ношение оружия и соответствующих медицинских справок.

«Весь порядок предоставления, получения, использования, хранения оружия будет проверен», — заявила Ковитиди.

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Напомним, трагедия в учебном заведении произошла 17 октября. Студентов и преподавателей расстреливали, после чего прогремел взрыв. Подозреваемый — студент четвертого курса этого колледжа 18-летний Владислав Росляков, после происшествия он покончил с собой. Сообщалось, что молодой человек в начале сентября получил лицензию на ношение оружия.

По последним данным, в результате нападения погибли 20 человек — 15 студентов и пять преподавателей. Еще несколько десятков пострадали, в настоящее время их эвакуируют в медицинские центры крупных российских городов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Свои соболезнования родным и близким погибших принес президент России Владимир Путин.

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