Немецкая разведка предотвратила теракт на музыкальном фестивале

Берлин, , 08:23 — REGNUM Федеральная разведывательная служба Германии сорвала планы по организации крупного террористического акта на музыкальном фестивале на севере страны, передает радиостанция NDR 17 октября.

Так называемое «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2016 году отправило в Германию три группы исполнителей для подготовки и проведения теракта, однако федеральная прокуратура Германии рано узнала об их планах. По словам прокурора Петера Франка, факты были конкретными, дело было возбуждено в октябре 2016 года.

Планы о подготовке теракта стали известны благодаря родившейся в Германии семейной паре — Огузу Г. и Марсии М., отправившимся в Сирию, чтобы присоединиться к террористам. Пара имела отношение к планированию нападения. Жена занималась вербовкой женщин в ряды террористов и случайно связалась с женщиной-информатором спецслужб Германии. Так разведке стали известны планы по нападению.

Известно, что за подготовку теракта отвечал высокопоставленный в структуре ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) человек с псевдонимом Абу Мусаб аль-Алмани. Возможно, это гражданин Швейцарии, уже погибший в ходе боевых действий в Сирии. Спецслужбы разыскивают других участников планировавшегося теракта. Огуз Г. в настоящее время содержится в курдском лагере для военнопленных на севере Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанный 15 октября в Кёльне уроженец Сирии, захвативший заложницу, планировал акт с большим количеством жертв. Полиция считает, что он намеревался устроить крупный пожар в McDobald’s, но ему не удалось.

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