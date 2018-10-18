На Огненной Земле произошел крупный разлив нефти — СМИ

Сантьяго, , 07:45 — REGNUM На архипелаге Огненная Земля в чилийской области Магальянес в одну из небольших рек попало порядка 720 тыс. литров нефти. Утечка произошла на нефтегазовом заводе компании YPF, передает радиостанция BioBio Chilie.

Отмечается, что ЧП привело к загрязнению около 6 тыс. кв. м. окружающей территории. В регионе начал работу специальный комитет по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сообщается, что сами нефтяники уже начали работы по очистке загрязнений. На реке ниже по течению установлена специальная надувная «плотина», предназначенная для задержки нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября стало известно, что в штате Северная Дакота (США) устранены последствия одного из крупнейших разливов нефти. На то, чтобы собрать нефтепродукты, вытекшие из трубопровода на почву, компании Tesoro понадобилось пять лет и почти $100 млн.

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