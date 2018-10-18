Самолёт из Омска экстренно сел в аэропорту Екатеринбурга

Екатеринбург, , 07:36 — REGNUM Рейс самолёта, летевшего из Омска в Москву, пришлось прервать. Сегодня утром, 18 октября, лайнер экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, вынужденная посадка потребовалась из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Читайте также: Самолет экстренно приземлился в Екатеринбурге из-за курильщика

Уточняется, что рейс, следовавший из Омска в Москву, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге в 7:23 (5:23 мск). Пассажир был госпитализирован, пишет ТАСС. Лайнер «Уральских авиалиний» пока не покинул аэропорт «Кольцово».

Ранее по теме: В Екатеринбурге вынужденно приземлились три пермских самолета

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в аэропорту Екатеринбурга экстренно приземлился самолёт, летевший из Улан-Удэ в Москву. Причиной стал пассажир, который закурил на борту. После срабатывания датчиков противопожарной сигнализации, экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Нарушитель был снят с рейса и доставлен в линейный отдел.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге пассажирский самолет совершил вынужденную посадку