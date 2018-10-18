Трагедия в Керчи: подозреваемый в нападении – студент четвертого курса

Москва, , 07:36 — REGNUM Подозреваемый в массовом убийстве в керченском политехническом колледже является 18-летний студент четвертого курса этого учебного заведения Владислав Росляков, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным следствия, молодой человек пришел в колледж с оружием и, исходя из картины преступления, расстрелял находившихся в учебном заведении людей, после чего покончил с собой.

Читайте также: «Опять в России плачут свечи»: траур по погибшим в Керчи

Напомним, нападение на керченский колледж было совершено 17 октября. Студентов и преподавателей расстреливали, затем прогремел взрыв. По последним данным, в результате нападения погибли 20 человек — 15 студентов и пять преподавателей. Еще несколько десятков пострадали, состояние шестерых из них — крайне тяжелое, восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших в трагедии эвакуируют в медицинские центры крупных российских городов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. С сегодняшнего дня в Крыму и Севастополе объявлен трехдневный траур. Свои соболезнования родным и близким погибших принес президент России Владимир Путин.

Читайте также: Глава Крыма рассказал, где взял оружие «керченский стрелок»