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В Керчи началась эвакуация пострадавших в федеральные медцентры

Происшествия

Состояние шестерых раненых — крайне тяжелое

В Керчи началась эвакуация пострадавших в федеральные медцентры
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Больничная палата

Керчь, Крым, 18 октября 2018, 07:30 — REGNUM  Пострадавших при стрельбе в Керченском политехническом колледже эвакуируют в медицинские центры крупных российских городов. Об этом 18 октября сообщает РЕН ТВ.

По данным минздрава Крыма, 39 человек были госпитализированы после ЧП. Состояние шестерых из них — крайне тяжелое, восемь человек находятся в тяжелом состоянии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в колледже произошла стрельба. По версии следствия, оружие принес в колледж студент 4 курса Владислав Росляков. Он открыл огонь по находившимся в здании людям, после чего покончил с собой.

Погибли 20 человек. Уголовное дело расследуется по статье 205 УК РФ, «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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