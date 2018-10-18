Губернатора Колымы выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

с. Кулу, Магаданская область, , 07:28 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших 17 октября в результате трагедии в политехническом колледже Керчи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«От имени всех жителей Магаданской области выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в трагических событиях, которые произошли в Керченском политехническом колледже. Это страшная трагедия для всех. Пострадавшим желаю сил и скорейшего выздоровления», — написал Носов на своей официальной странице в Инстаграм.

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Как сообщало ИА REGNUM, непоправимая трагедия произошла в политехническом колледже Керчи 17 октября. В результате прогремевшего взрыва и стрельбы погибли, по последним данным, 20 человек. Ещё 37 находятся с тяжелыми травмами в больнице.

В Крыму объявлен трехдневный траур.

В совершении преступления подозревают учащегося колледжа Владислава Рослякова, тело которого обнаружено на месте трагедии. В доме его родителей прошли обыски. Допрошен отец Рослякова.