Магадан скорбит по погибшим в политехническом колледже Керчи

с. Кулу, Магаданская область, , 07:11 — REGNUM Мэр Магадана Юрий Гришан от себя и от всех жителей города выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в политехническом колледже Керчи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Вчера в городе Керчи случилось непоправимое и страшное событие. В результате взрыва погибли учащиеся Керченского политехнического колледжа. От себя лично, от всех жителей города Магадана выражаю искренние соболезнования родственникам погибших и выражаю надежду на то, что пострадавшие в скором времени поправятся.

Горько сознавать, что жертвами этого ужасающего преступления стали молодые ребята, полные надежд и устремлений в будущее. Нет и не может быть оправдания этому преступлению. Магадан скорбит вместе с вами», — высказал Юрий Гришан.

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в политехническом колледже Керчи произошла 17 октября.

В результате прогремевшего взрыва и обстрела, по последним данным, погибли 20 человек. 37 пострадавших в результате ЧП госпитализированы. Как отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в больницах находятся люди с тяжелыми ранениями нижних конечностей.

В совершении преступления подозревается учащийся колледжа Владислав Росляков, его тело обнаружено на месте трагедии.

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