Четверг, 18 Октября 2018 года
09:08:08 МСК

Магадан скорбит по погибшим в политехническом колледже Керчи

Происшествия

«Нет и не может быть оправдания этому преступлению»

с. Кулу, Магаданская область, 18 октября 2018, 07:11 — REGNUM  Мэр Магадана Юрий Гришан от себя и от всех жителей города выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в политехническом колледже Керчи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Приморье скорбит вместе со всей страной в связи с трагедией в Керчи

«Вчера в городе Керчи случилось непоправимое и страшное событие. В результате взрыва погибли учащиеся Керченского политехнического колледжа. От себя лично, от всех жителей города Магадана выражаю искренние соболезнования родственникам погибших и выражаю надежду на то, что пострадавшие в скором времени поправятся.

Горько сознавать, что жертвами этого ужасающего преступления стали молодые ребята, полные надежд и устремлений в будущее. Нет и не может быть оправдания этому преступлению. Магадан скорбит вместе с вами», — высказал Юрий Гришан.

Читайте также: Камчатка скорбит по погибшим в Керчи

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в политехническом колледже Керчи произошла 17 октября.

В результате прогремевшего взрыва и обстрела, по последним данным, погибли 20 человек. 37 пострадавших в результате ЧП госпитализированы. Как отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в больницах находятся люди с тяжелыми ранениями нижних конечностей.

В совершении преступления подозревается учащийся колледжа Владислав Росляков, его тело обнаружено на месте трагедии.

Читайте также: Увлекался оружием, но был воспитанным. Допрошен отец стрелка из Керчи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в политехническом колледже Керчи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить