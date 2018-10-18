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В Алтайским крае сегодня вновь будет штормить

Происшествия

Порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду

Барнаул, 18 октября 2018, 06:52 — REGNUM  В Алтайском крае передано штормовое предупреждение в связи с непогодой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным синоптиков, в ближайшие два часа 18 и ночью 19 октября в регионе ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду, а местами его порывы могут достигать 22−27 метров в секунду. Также на Алтае не исключены осадки в виде дождя и мокрого снега, местами — гололёдные явления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичная погода наблюдалась на Алтае 13 октября. Штормовой ветер раздул ландшафтные пожары, в результате которых полностью сгорели несколько жилых домов и более десятка хозяйственных построек в Топчихинском и Калманском районах.

В ликвидации огня, перешедшего на постройки, было задействовано более 80 спасателей и 21 единица техники. Очевидцы, с которыми удалось поговорить корреспонденту ИА REGNUM, отмечают, что не видели на пожаре и третьей части от названного количества спасателей и техники.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это был ужас!» — как штормовой ветер раздул пожары на Алтае

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