Якутия скорбит в связи с трагедией в Керчи

Якутск, , 06:12 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнования в связи со взрывом и стрельбой в стенах колледжа в Керчи. Республика скорбит вместе с родными и близкими жертв трагедии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Айсен Николаев назвал произошедшее страшным терактом, подчеркнув, что трагедия случилась в разгар учебного дня.

«Погибли преподаватели, студенты — по сути, дети. Точное число жертв до сих пор неясно. Сил и мужества родным погибших, Якутия скорбит вместе с вами…», — выразил соболезнования Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в политехническом колледже Керчи прогремел 17 октября и сопровождался стрельбой. Погибли 19 человек, попали в больницу — 37. Предполагается, что заложил бомбу и открыл стрельбу студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков, тело которого обнаружено возле места трагедии.

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