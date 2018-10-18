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В одной из сельских школ Дагестана произошел пожар

Происшествия

Ночью пожар потушили

В одной из сельских школ Дагестана произошел пожар
Иллюстрация: 05.mchs.gov.ru
Горящая школа

Махачкала, 18 октября 2018, 06:00 — REGNUM  Пожар площадью 580 кв. м ликвидирован в селе Мокок (Цунтинский район, Дагестан), сообщили 18 октября в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Уточняется, что возгорание началось вечером 17 октября, в 22:23 (время местное) его локализовали.

«По итоговой информации в 02:05 пожар в средней общеобразовательной школе полностью ликвидирован. Пострадавших на месте возгорания нет», — сообщили в МЧС.

В управлении отметили, что к тушению пожара и ликвидации его последствий привлекались 23 человека, задействовано шесть единиц техники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в селе Миатли (Кизилюртовский район, Дагестан) полностью сгорела средняя школа. Глава региона Владимир Васильев поручил принять меры, чтобы в селе была построена новая школа.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Дагестана поручил построить новую школу в Миатли вместо сгоревшей

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Пожары в детских и учебных учреждениях
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