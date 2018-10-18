Эксперты назвали наиболее вероятную причину крушения «Союза МС-10»

Москва, , 05:44 — REGNUM Эксперты, задействованные в расследовании крушения ракеты-носителя «Союз МС-10», считают, что причиной аварии могли стать ошибки, осуществленные при сборе ракеты непосредственно на космодроме Байконур, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным источника, ошибка была допущена во время стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты-носителя. Вероятно, считает источник, повреждение могло быть нанесено во время подъема бокового блока подъемным краном. «Роскосмос» пока никак не прокомментировал эти сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября произошел неудачный запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10». На борту космического корабля находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.

В результате ЧП спасательная капсула автоматически отделилась от корабля и позднее приземлилась в Казахстане. В настоящее время ведется расследование причин возникновения нештатной ситуации.

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