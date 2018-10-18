Приморье скорбит вместе со всей страной в связи с трагедией в Керчи

Владивосток, , 05:26 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко выразил свои соболезнования в связи с трагедией в политехническом колледже Керчи. Ранним утром 18 октября глава региона возложил цветы к памятнику на центральной площади в память о погибших, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Глава Минздрава РФ сообщила, какие травмы получены в керченском колледже

«Страшная трагедия произошла в Крыму. В результате взрыва в политехническом колледже в Керчи погибли люди, в том числе совсем юные студенты, десятки раненых находятся в больнице. Выражаю глубокие соболезнования и сопереживаю всем, кого затронула эта трагедия. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Приморье скорбит вместе со всей страной, родными и близкими погибших. Светлая им память», — выразил соболезнования в связи со страшной трагедией Олег Кожемяко.

Читайте также: Взрыв в Керчи: больницы Крыма не испытывают проблем с запасами крови

Как сообщало ИА REGNUM, массовое убийство произошло 17 октября в политехническом колледже Керчи. По последним данным, погибли 19 человек, 37 госпитализированы. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что пострадавшие в колледже находятся в больницах в основном с травмами нижних конечностей — с разрывами крупных сосудов и оторванными частями ног.

Предположительно стрельбу открыл учащийся колледжа Владислав Росляков, труп которого найден на месте происшествия.

В Крыму объявлен трехдневный траур по погибшим.