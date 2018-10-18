В Британии задержали вандала, повредившего памятник Дэвиду Боуи

Лондон, , 05:18 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Великобритании задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в акте вандализма у памятника музыканту Дэвиду Боуи, сообщает The Guardian.

Сообщается, что статуя, установленная в память об исполнителе, была измазана синей краской. Как отмечает издание, это не первый случай повреждения памятника Дэвиду Боуи, который установлен в городе Эйлсбери. Например, в марте 2018 года памятник разрисовали краской и оставили надпись «Сначала накормите бездомных»

Как сообщало ИА REGNUM, памятник певцу Дэвиду Боуи был открыл в британском городе Эйлсбери 25 марта 2018 года. Скульптура была выполнена из бронзы и теперь располагается в центре города. Каждый час из вмонтированных в памятник колонок звучат его песни.

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