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В Петербурге подросток получил травмы при падении с забора

Происшествия

Ребенку оказали первую помощь

Санкт-Петербург, 18 октября 2018, 05:17 — REGNUM  В Санкт-Петербурге недалеко от станции метро «Черная речка» 14-летний подросток упал с забора на штык, сообщают «Невские новости».

Как сообщают очевидцы, подросток слезал с башни и упал с забора на торчащий штык. Рядом с местом происшествия находился фургон, в котором делают прививки от гриппа. Работники фургона оказали ребенку первую помощь и перевязали рану, а затем передали подростка подоспевшей скорой помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября школьник упал в канализационный колодец в Сочи и получил травму.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сочи ребенок упал в канализационный колодец

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