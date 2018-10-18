В Петербурге подросток получил травмы при падении с забора

Санкт-Петербург, , 05:17 — REGNUM В Санкт-Петербурге недалеко от станции метро «Черная речка» 14-летний подросток упал с забора на штык, сообщают «Невские новости».

Как сообщают очевидцы, подросток слезал с башни и упал с забора на торчащий штык. Рядом с местом происшествия находился фургон, в котором делают прививки от гриппа. Работники фургона оказали ребенку первую помощь и перевязали рану, а затем передали подростка подоспевшей скорой помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября школьник упал в канализационный колодец в Сочи и получил травму.

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