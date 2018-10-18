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Порошенко высказался по трагедии в Керчи

Происшествия

И вновь заявил об «оккупации»

Порошенко высказался по трагедии в Керчи
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 18 октября 2018, 02:04 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования «украинцам», потерявшим в Керчи своих детей, сообщает пресс-служба администрации украинского президента.

Порошенко заявил, что украинская прокуратура якобы завела уголовное дело по факту произошедшей стрельбы в керченском политехническом колледже. Он заявил, что произошедшее в Керчи является для Украины важным, поскольку пострадали «украинские граждане», несмотря на то, что они живут в якобы «оккупации».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в керченском политехническом колледже произошли взрыв и стрельба, повлекшие за собой гибель 19 человек, еще 50 человек было ранено. По данным следствия, преступление совершил 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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