Украинские каратели повредили ЛЭП и газопровод в селе в ДНР

Донецк, , 00:15 — REGNUM Украинские боевики 24 раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 16 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли Горловку, поселок шахты им. Гагарина, Минеральное, Спартак, Донецк, Трудовские, Александровку, Старомихайловку, Стылу, Новую Таврию, Ленинское, Октябрь и Коминтерново.

В Октябре было повреждено обстрелами шесть зданий, а также газовая труба и линии электропередач, в Коминтерново сгорел один нежилой дом, а в Донецке были повреждены две хозяйственные постройки.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 396 боеприпасов в нарушение перемирия.