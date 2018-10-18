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Украинские каратели повредили ЛЭП и газопровод в селе в ДНР

Происшествия

ВСУ продолжают нарушать перемирие

Украинские каратели повредили ЛЭП и газопровод в селе в ДНР
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Обстрел

Донецк, 18 октября 2018, 00:15 — REGNUM  Украинские боевики 24 раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 16 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли Горловку, поселок шахты им. Гагарина, Минеральное, Спартак, Донецк, Трудовские, Александровку, Старомихайловку, Стылу, Новую Таврию, Ленинское, Октябрь и Коминтерново.

В Октябре было повреждено обстрелами шесть зданий, а также газовая труба и линии электропередач, в Коминтерново сгорел один нежилой дом, а в Донецке были повреждены две хозяйственные постройки.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 396 боеприпасов в нарушение перемирия.

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Артобстрелы республик Донбасса
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