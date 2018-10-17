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ВСУ обстреляли из гранатометов два населенных пункта ЛНР

Происшествия

А также из минометов

Луганск, 17 октября 2018, 23:42 — REGNUM  ВСУ трижды обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 17 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские войска применяли минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. Под обстрел попали два населенных пункта: поселок Михайловка и село Калиновка.

Напомним, с 29 августа в Донбассе действует перемирие. ВСУ не соблюдают его, ежедневно обстреливая независимые республики. Также украинские войска не соблюдают и Минские соглашения, которые запрещают ведение огня в Донбассе.

Гражданская война на Украине идет пятый год, и Киев не планирует мирно заканчивать конфликт.

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Артобстрелы республик Донбасса
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