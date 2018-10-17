Нижегородцы скорбят вместе с жителями Керчи

Нижний Новгород, , 23:24 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил главе Крыма Сергею Аксенову телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

«Известие о взрыве в Керченском политехническом колледже болью отозвалось в сердцах всех нижегородцев. Глубоко скорбим вместе с крымчанами и просим передать искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в тексте телеграммы.

Всем пострадавшим губернатор пожелал скорейшего выздоровления.

«Держитесь! И знайте, что нижегородцы мысленно в этом горе рядом с вами».

Также соболезнования главе Крыма и митрополиту Феодосийскому и Керченскому Платону выразил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, сообщили в местной епархии.

«С болью в душе воспринял печальное известие о страшном взрыве, произошедшем 17 октября сего года в здании Керченского политехнического колледжа, где трагически погибли люди, а пострадавшие получили тяжелые увечья», — пишет Георгий.

Он пожелал скорейшего исцеления находящимся в тяжелом физическом и психологическом состоянии.

«Вечная память новопреставленным».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 октября в политехническом колледже Керчи студент 4-го курса, 18-летний подросток сначала расстрелял находившихся в колледже людей, а затем покончил с собой. По последним данным, 19 человек погибли и около 40 были госпитализированы. Большинство из них — подростки. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»). В Крыму объявлен трехдневный траур.