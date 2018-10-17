В Черниговской области разминировали 28 из 80 участков возле арсенала

Ичня, Украина, , 23:10 — REGNUM Пиротехники очистили от взрывоопасных предметов 28 из 80 участков разминирования возле в районе арсенала в Черниговской области, сообщает 17 октября УНИАН

По данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), спасатели с начала работ под Ичней подали более 3,2 тыс. т воды для тушения пожара, также активно применялись пожарные танки и пожарный поезд. Среди прилегающих территорий к арсеналу было очищено от боеприпасов 28 из 80 участков.

Напомним, в ночь на 9 октября произошли взрывы в арсенале №6 под Ичней, что привело к пожару. Киевская хунта заявляет, что наиболее вероятная причина взрывов — диверсия, однако эксперты считают, что таким образом военнослужащие могли скрыть массовые хищения.