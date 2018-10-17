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В Черниговской области разминировали 28 из 80 участков возле арсенала

Происшествия

С начала работ было использовано более 3,2 тыс. т воды для тушения пожара

Ичня, Украина, 17 октября 2018, 23:10 — REGNUM  Пиротехники очистили от взрывоопасных предметов 28 из 80 участков разминирования возле в районе арсенала в Черниговской области, сообщает 17 октября УНИАН

По данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), спасатели с начала работ под Ичней подали более 3,2 тыс. т воды для тушения пожара, также активно применялись пожарные танки и пожарный поезд. Среди прилегающих территорий к арсеналу было очищено от боеприпасов 28 из 80 участков.

Напомним, в ночь на 9 октября произошли взрывы в арсенале №6 под Ичней, что привело к пожару. Киевская хунта заявляет, что наиболее вероятная причина взрывов — диверсия, однако эксперты считают, что таким образом военнослужащие могли скрыть массовые хищения.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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