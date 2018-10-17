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Глава Мордовии выразил соболезнования в связи с трагедией в Керчи

Происшествия

Республика желает скорейшего выздоровления пострадавшим

Саранск, 17 октября 2018, 23:02 — REGNUM  Глава Мордовии Владимир Волков направил слова соболезнования главе Крыма Сергею Аксенову в связи с трагедией в Керчи. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Мордовии.

«Вместе со всей Россией, вместе со всеми жителями республики Крым Мордовия глубоко скорбит по жертвам трагедии в Керчи. Выражаем самое искреннее сочувствие и соболезнование родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Всем пострадавшим Волков пожелал скорейшего выздоровления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 октября в политехническом колледже Керчи студент 4-го курса, 18-летний подросток сначала расстрелял находившихся в колледже людей, а затем покончил с собой. По последним данным, 19 человек погибли и около 40 были госпитализированы. Большинство из них — подростки. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц общеопасным способом»). В Крыму объявлен трехдневный траур.

Читайте развитие сюжета: Глава Крыма рассказал, где взял оружие «керченский стрелок»

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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