Аксенов рассказал о состоянии раненых при нападении на колледж в Керчи

Керчь, Крым, , 22:23 — REGNUM Двенадцать человек, пострадавших в Керченском политехническом колледже, находятся в тяжелом состоянии, а общее число раненых достигло 53, заявил 17 октября глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«Раненых 53, 12 тяжелых. Все меры помощи будут оказаны семьям погибших», — сказал Сергей Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября учащийся четвертого курса Керченского политехнического техникума взорвал в здании учебного заведения самодельные бомбы и расстрелял окружающих из помпового ружья.

Позднее преступник совершил самоубийство в одном из помещений колледжа.

На месте преступления было найдено большое количество патронов и самодельных взрывных устройств, которые преступник носил с собой.

Следствие выясняет, были ли у него сообщники.

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