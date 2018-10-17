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В Ростовской области тлеет свалка: известен уровень загрязнения воздуха

Происшествия

О ликвидации задымления до сих пор не сообщается

В Ростовской области тлеет свалка: известен уровень загрязнения воздуха
Иван Шилов © ИА REGNUM
Свалка

Таганрог, Ростовская область, 17 октября 2018, 22:10 — REGNUM  В Ростовской области на полигоне твердых бытовых отходов, загоревшемся в ночь на 16 октября, ликвидируют задымление. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Таганрога и регионального правительства, передаёт ИА REGNUM.

По информации городских властей, открытого огня на свалке нет.

Наряду с этим специалисты контрольной лаборатории по замерам проб воздуха на наличие вредных примесей не выявили превышения норм загрязнения воздуха в том числе непосредственно в очаге задымления.

По словам таганрогского сити-менеджера Андрея Лисицкого, полигон пересыпают грунтом и проливают водой. По его сведениям, в лечебные учреждения граждане с жалобами на ухудшение самочувствия в связи с задымлением свалки не обращались.

ИА REGNUM напоминает, что до конца года мусорный полигон, расположенный в черте Таганрога, будет закрыт. Проект рекультивации свалки уже готов, положительное заключение экологической экспертизы получено.

Читайте ранее в этом сюжете: Тлеющий в Ростовской области полигон закроют до конца года

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Полигоны и мусорные свалки
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