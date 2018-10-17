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Следствие будет выяснять, были ли сообщники у «керченского стрелка»

Происшествия

Что его толкнуло на массовое убийство, предстоит разобраться

Керчь, Крым, 17 октября 2018, 22:00 — REGNUM  Преступник, взорвавший и расстрелявший людей в политехническом колледже Керчи действовал один, но следствие выяснит, были ли у него сообщники, заявил 17 октября журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Он уточнил, что на месте трагедии преступник был один и он учился в этом же колледже на четвертом курсе.

«Преступник был на месте один, учащийся этого техникума, 4 курс, что его толкнуло, мы разбираемся. Были ли у него сообщники, выясняет следствие», — сказал Сергей Аксенов.

На данный момент число погибших от нападения на колледж достигло 19 человек. Более 50 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в здании политехнического колледжа Керчи преступник взорвал две самодельные бомбы и расстреливал учащихся из помпового ружья. Позднее преступник покончил с собой внутри здания.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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