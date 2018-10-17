Следствие будет выяснять, были ли сообщники у «керченского стрелка»

Керчь, Крым, , 22:00 — REGNUM Преступник, взорвавший и расстрелявший людей в политехническом колледже Керчи действовал один, но следствие выяснит, были ли у него сообщники, заявил 17 октября журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Он уточнил, что на месте трагедии преступник был один и он учился в этом же колледже на четвертом курсе.

«Преступник был на месте один, учащийся этого техникума, 4 курс, что его толкнуло, мы разбираемся. Были ли у него сообщники, выясняет следствие», — сказал Сергей Аксенов.

На данный момент число погибших от нападения на колледж достигло 19 человек. Более 50 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в здании политехнического колледжа Керчи преступник взорвал две самодельные бомбы и расстреливал учащихся из помпового ружья. Позднее преступник покончил с собой внутри здания.

Читайте ранее в этом сюжете: После трагедии в Керчи на Урале проведут заупокойные богослужения

Читайте развитие сюжета: Аксенов рассказал о состоянии раненых при нападении на колледж в Керчи